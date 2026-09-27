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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков избран вице‑президентом ФИДЕ

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков избран вице‑президентом ФИДЕ
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков избран на пост вице‑президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы состоялись в ходе генеральной ассамблеи ФИДЕ в Самарканде. В первом туре Колобков получил 78 голосов.

В субботу новым президентом ФИДЕ был выбран представитель Казахстана Тимур Турлов. Ранее пост президента ФИДЕ занимал россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий.

Павел Колобков — олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по фехтованию. Он занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год.

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