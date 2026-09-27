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Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России

Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России
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Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставила в силе решение об отстранении Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны следовать решениям CAS. При этом я надеюсь, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации и однажды ФШР вернётся в полных правах, когда будут выполнены условия CAS», — сказал глава ФИДЕ Тимур Турлов на генассамблее организации.

Делегаты большинством голосов отклонили предложения шахматных федераций Армении, Беларуси, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства ФШР.

В субботу новым президентом ФИДЕ был выбран представитель Казахстана Тимур Турлов. Ранее пост президента ФИДЕ занимал россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий.

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