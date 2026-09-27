15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Дмитрий Неделин стал вторым на Московском марафоне — 2026

Россиянин Дмитрий Неделин стал вторым на Московском марафоне — 2026
Комментарии

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин занял второе место на Московском марафоне — 2026. Он преодолел дистанцию за 2:11.01. Победителем соревнований стал представитель Кении Мика Кипкосгей Чемвено (2:10.36). Тройку призёров замкнул кениец Михаил Кируи (2:11.11). Ещё один россиянин, Александр Ольков, стал пятым (2:13.58).

Лёгкая атлетика. Московский марафон. 42,2 км. Мужчины:

1. Мика Кипкосгей Чемвено (Кения) — 2:10.36.
2. Дмитрий Неделин (Россия) — 2:11.01.
3. Михаил Кируи (Кения) — 2:11.11.
4. Фредрик Кибии (Кения) — 2:11.47.
5. Александр Ольков (Россия) — 2:13.58.

Старт на дистанции 42,2 километра состоялся на улице Косыгина, трасса проходила через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. Финишировали бегуны в «Лужниках».

Материалы по теме
«Нужно искать таланты в разных городах России». Интервью с чемпионом мира в марафоне
Эксклюзив
«Нужно искать таланты в разных городах России». Интервью с чемпионом мира в марафоне