Россиянин Дмитрий Неделин стал вторым на Московском марафоне — 2026

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин занял второе место на Московском марафоне — 2026. Он преодолел дистанцию за 2:11.01. Победителем соревнований стал представитель Кении Мика Кипкосгей Чемвено (2:10.36). Тройку призёров замкнул кениец Михаил Кируи (2:11.11). Ещё один россиянин, Александр Ольков, стал пятым (2:13.58).

Лёгкая атлетика. Московский марафон. 42,2 км. Мужчины:

1. Мика Кипкосгей Чемвено (Кения) — 2:10.36.

2. Дмитрий Неделин (Россия) — 2:11.01.

3. Михаил Кируи (Кения) — 2:11.11.

4. Фредрик Кибии (Кения) — 2:11.47.

5. Александр Ольков (Россия) — 2:13.58.

Старт на дистанции 42,2 километра состоялся на улице Косыгина, трасса проходила через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. Финишировали бегуны в «Лужниках».