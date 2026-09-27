Эфиопка Шимелс с рекордом соревнований выиграла Московский марафон, Лега — вторая
Эфиопская легкоатлетка Нурит Шимелс стала победительницей забега на 42,2 км в рамках Московского марафона — 2026. Она преодолела дистанцию за 2:26.32 и установила новый рекорд в истории Московского марафона.
Россиянка Луиза Лега стала второй с результатом 2:38.50, тройку призёров замкнула представительница Кении Джой Кемума Лойс (2:29,06).
Лёгкая атлетика. Московский марафон — 2026, 42,2 км. Женщины:
- Нурит Шимелс (Эфиопия) – 2:26.32.
- Луиза Лега (Россия) – 2:28.50.
- Джой Кемума Лойс (Кения) – 2:29.06.
- Марина Ковалёва (Россия) – 2:33.31.
- Деста Абера Демисе (Эфиопия) – 2:33.35.
- Алёна Татаринова (Россия) – 2:34.29.
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