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Эфиопка Шимелс с рекордом соревнований выиграла Московский марафон, Лега — вторая

Эфиопка Шимелс с рекордом соревнований выиграла Московский марафон, Лега — вторая
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Эфиопская легкоатлетка Нурит Шимелс стала победительницей забега на 42,2 км в рамках Московского марафона — 2026. Она преодолела дистанцию за 2:26.32 и установила новый рекорд в истории Московского марафона.

Россиянка Луиза Лега стала второй с результатом 2:38.50, тройку призёров замкнула представительница Кении Джой Кемума Лойс (2:29,06).

Лёгкая атлетика. Московский марафон — 2026, 42,2 км. Женщины:

  1. Нурит Шимелс (Эфиопия) – 2:26.32.
  2. Луиза Лега (Россия) – 2:28.50.
  3. Джой Кемума Лойс (Кения) – 2:29.06.
  4. Марина Ковалёва (Россия) – 2:33.31.
  5. Деста Абера Демисе (Эфиопия) – 2:33.35.
  6. Алёна Татаринова (Россия) – 2:34.29.
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