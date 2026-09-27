15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Московское «Динамо» впервые в своей истории завоевало Кубок России по регби

Московское «Динамо» впервые в своей истории завоевало Кубок России по регби
Комментарии

Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России — 2026 по регби. В финале команда из Москвы обыграла «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 31:26 (10:7, 21:19).

Кубок России 2026 . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Динамо
Москва
Окончен
31 : 26
Енисей-СТМ
Красноярск

Регби. Кубок России — 2026. Финал:

  • «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск — 31:26 (10:7, 21:19).

В четвертьфинале «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 66:3, а в полуфинале одолело пензенский «Локомотив» (35:15).

Московское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка России по регби. Также «Динамо» выигрывало Кубок СССР по регби в 1936 и 1938 годах.

Ранее в этом сезоне «Динамо» выиграло Суперкубок России и стало победителем регулярного чемпионата России.

Материалы по теме
«Динамо» впервые в новейшей истории выиграло регулярный чемпионат России по регби