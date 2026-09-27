Московское «Динамо» впервые в своей истории завоевало Кубок России по регби

Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России — 2026 по регби. В финале команда из Москвы обыграла «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 31:26 (10:7, 21:19).

Регби. Кубок России — 2026. Финал:

«Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск — 31:26 (10:7, 21:19).

В четвертьфинале «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 66:3, а в полуфинале одолело пензенский «Локомотив» (35:15).

Московское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка России по регби. Также «Динамо» выигрывало Кубок СССР по регби в 1936 и 1938 годах.

Ранее в этом сезоне «Динамо» выиграло Суперкубок России и стало победителем регулярного чемпионата России.