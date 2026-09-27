Сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду в Самарканде

Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходила в Самарканде. В заключительном туре узбекские шахматисты со счетом 2,5:1,5 обыграли команду Украины. Они набрали 20 очков и заняли первое место. В состав команды вошли Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Мухиддин Мадаминов и Шамсиддин Вохидов.

Индия по итогам турнира заняла второе место с 18 очками. Германия набрала 18 очков и стала третьей после победы над Нидерландами со счётом 2,5:1,5.

В женском турнире победу одержала команда Китая.

Для мужской команды Узбекистана это вторая победа на шахматной Олимпиаде в истории. Первая состоялась в 2022 году в Индии.

Шахматная Олимпиада в Самарканде проходила с 16 по 27 сентября под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Россия участия в турнире не принимала.