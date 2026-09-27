«Динамо» отпраздновало историческую победу в Кубке с шампанским. Фото победы над «Енисеем»
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27 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в финальном матче Кубка России по регби «Динамо» одержало победу над «Енисеем-СТМ». Встреча завершилась со счётом 31:26 (10:7, 21:19) в пользу московской команды.
Кубок России 2026 . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Динамо
Москва
Окончен
31 : 26
Енисей-СТМ
Красноярск
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Енисей-СТМ» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Московское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка России по регби. Также «Динамо» выигрывало Кубок СССР по регби в 1936 и 1938 годах.
Ранее в этом сезоне «Динамо» выиграло Суперкубок России и стало победителем регулярного чемпионата России.
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