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«Динамо» отпраздновало историческую победу в Кубке с шампанским. Фото победы над «Енисеем»

«Динамо» отпраздновало историческую победу в Кубке с шампанским. Фото победы над «Енисеем»
«Динамо» — «Енисей-СТМ»
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27 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в финальном матче Кубка России по регби «Динамо» одержало победу над «Енисеем-СТМ». Встреча завершилась со счётом 31:26 (10:7, 21:19) в пользу московской команды.

Кубок России 2026 . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Динамо
Москва
Окончен
31 : 26
Енисей-СТМ
Красноярск

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Енисей-СТМ» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем Кубка России по регби. Также «Динамо» выигрывало Кубок СССР по регби в 1936 и 1938 годах.

Ранее в этом сезоне «Динамо» выиграло Суперкубок России и стало победителем регулярного чемпионата России.

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