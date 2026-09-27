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Илья Заика стал лучшим в упражнениях на кольцах на турнире FIG World Challenge Cup

Илья Заика стал лучшим в упражнениях на кольцах на турнире FIG World Challenge Cup
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Российский гимнаст Илья Заика выиграл золото в упражнениях на кольцах на турнире FIG World Challenge Cup в Париже, Франция. За своё выступление он получил от судей 14,566 балла.

Второе место занял представитель Армении Артур Аветисян с результатом 14,533 балла. Тройку призёров замкнул азербайджанский гимнаст Никита Симонов (14,133).

Спортивная гимнастика. FIG World Challenge Cup. Париж. Кольца:

1. Илья Заика (Россия) — 14,566.
2. Артур Аветисян (Армения) — 14,533.
3. Никита Симонов (Азербайджан) — 14,133.

Напомним, ранее в квалификации соревнований Илья Заика стал обладателем именного элемента на кольцах. Сложность элемента «Заика» оценивается в 0,8 балла.

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