«Локомотив» в пятый раз в истории выиграл Кубок России по пляжному футболу

Сегодня, 27 сентября, пляжный футбольный клуб «Локомотив» из Москвы стал обладателем Кубка России по пляжному футболу. В финале команда обыграла «Кристалл» из Санкт-Петербурга со счётом 5:4. Матч прошёл в Анапе.

В финальном матче в составе «Локомотива» четыре раза отличился Брено Шавьер. Также один гол забил Амадиус Виноградов. Голы клуба из Санкт-Петербурга забили Игорь Бриштель (2), Егор Ремизов и Тангер Насименто.

В матче за третье место «Саратов» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:3.

«Локомотив» выиграл турнир в пятый раз в истории и впервые за 10 лет. Петербуржцы становились чемпионами девять раз.