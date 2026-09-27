«Иллюзий не было». Ткачёв — о решении ФИДЕ оставить в силе отстранение ФШР

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на решение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе отстранение ФШР.

«Иллюзий не было. Данное решение лишь подтвердило негативное отношение к Федерации шахмат России отдельных функционеров, допустивших создании ситуации в целом.

Считаю важным напомнить, за какие «нарушения этического кодекса» временно приостановлено членство Федерации шахмат России. За непосредственную деятельность по развитию шахмат среди всех слоёв населения на отдельно взятых территориях, то есть тем делом, ради которого ФШР создана. В этом и есть самая главная коллизия.

Уверен, новое руководство Международной шахматной федерации в этой коллизии разберётся и будет вести конструктивный и продуктивный диалог в интересах развития шахмат, а не в угоду личным амбициям.

Важно, чтобы в ФИДЕ вникли в ситуацию и внимательно в ней разобрались.

Я сейчас рассказал о международной составляющей этого вопроса. Однако важнейшая составляющая вопроса заключается в том, что ФШР ни при каких условиях не будет нарушать законодательство Российской Федерации. ФШР создана и действует на территории Российской Федерации. И мы строго выполняем законы нашей страны, указы и распоряжения президента России Владимира Владимировича Путина. К сожалению, предыдущая администрация ФИДЕ не совсем понимала это.

В то же время я не сомневаюсь, что всё наладится в ближайшее время. Я надеюсь, что сотрудничество с новым руководством Международной шахматной федерации будет более плодотворным и, самое главное, более конструктивным, чем было до этого», — приводит слова Ткачёва «Матч ТВ».

В субботу, 26 сентября, новым президентом ФИДЕ был выбран представитель Казахстана Тимур Турлов.