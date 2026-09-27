«Она должна отвечать за свои поступки». Актриса Шэрон Стоун раскритиковала Сидни Суини

Американская актриса Шэрон Стоун раскритиковала свою коллегу Сидни Суини за рекламу одной из букмекерских контор. Суини предстала в проморолике в практически обнажённом виде, имитируя на видео занятия различными видами спорта.

Это вызвало бурную реакцию со стороны известных спортсменок, обвинивших актрису в сексуализации женского спорта.

«Я думаю, что Сидни Суини сама должна отвечать за свои поступки. Не мне судить её за них. Моя задача – поддерживать женщин, которые прошли этот путь и стали чемпионками в женском спорте. Нельзя принижать женский спорт ради привлечения мужской аудитории к ставкам», – приводит слова Стоун People.