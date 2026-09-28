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«Мечта есть!» Терезе Йохауг — о желании выступить в марафоне на летних Олимпийских играх

«Мечта есть!» Терезе Йохауг — о желании выступить в марафоне на летних Олимпийских играх
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила, что у неё есть мечта выступить в марафоне на летних Олимпийских играх.

«Мне хочется попробовать себя в марафоне, и с тем результатом, который я показала в Копенгагене, у меня определённо есть шансы выполнить олимпийский норматив на этой дистанции.

Конечно, было бы невероятно круто принять участие в летних Олимпийских играх. В то же время должно совпасть очень многое, чтобы это вообще стало возможным. Но да, мечта есть!» – приводит слова Йохауг VG.

20 сентября норвежка приняла участие в Копенгагенском полумарафоне. Она пробежала дистанцию в 21,1 км за 1:08.43.

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