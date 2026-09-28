Шахматная федерация Узбекистана получила премию ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала федерацию Узбекистана лучшей по итогам премии FIDE Excellence Awards. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первая церемония награждения прошла в Самарканде, Узбекистан, параллельно с 46-й шахматной Олимпиадой. При вручении награды учитываются достижения за двухлетний период.

Приз лучших сборных (мужской и женской) отдали Индии. Лучшим прорывом стал 15-летний турецкий шахматист Ягиз Каан Эрдогмуш. В номинации «Лучшее возвращение» победил Левон Аронян (США). Приз Даниэля Народицкого «Лучший контентмейкер» присудили ChessBase India. Лучшим в круговом турнире стал Norway Chess, в опен-турнире – Qatar Masters.