Мюнхен стал претендентом на проведение Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов

Мюнхен представит Германию в борьбе за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB).

Столица Баварии одержала победу над заявкой Кельна‑Рейна‑Рура. Концепция Мюнхена основана на существующих спортивных объектах и олимпийском наследии Игр 1972 года. Сердцем заявки станет Олимпийский парк Мюнхена, где планируется провести около половины всех соревнований. Также в концепцию включены Английский сад, дворец Нимфенбург и Орденсплац.

В последний раз Германия принимала Олимпиаду в 1972 году. Тогда она тоже прошла в Мюнхене.