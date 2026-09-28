15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мюнхен стал претендентом на проведение Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов

Мюнхен стал претендентом на проведение Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов
Комментарии

Мюнхен представит Германию в борьбе за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB).

Столица Баварии одержала победу над заявкой Кельна‑Рейна‑Рура. Концепция Мюнхена основана на существующих спортивных объектах и олимпийском наследии Игр 1972 года. Сердцем заявки станет Олимпийский парк Мюнхена, где планируется провести около половины всех соревнований. Также в концепцию включены Английский сад, дворец Нимфенбург и Орденсплац.

В последний раз Германия принимала Олимпиаду в 1972 году. Тогда она тоже прошла в Мюнхене.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков рассказал, почему теннисисты не развиваются без Олимпиады
Комментарии
Новости. Другие