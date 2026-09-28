Команда «Роснефти» завоевала серебро в корпоративной эстафете Московского марафона

Команда «Роснефти» стала серебряным призёром корпоративной эстафеты Московского марафона. Спортсмены преодолели дистанцию 42,2 км, разделённую на пять этапов длиной от пяти до семи километров.

В этом году на марафон зарегистрировалось рекордное количество атлетов – более 60 тыс. человек из России и стран ближнего зарубежья. В корпоративной эстафете за победу боролись 47 команд, представляющих крупнейшие российские компании и беговые сообщества. Для «Роснефти» данный старт стал уже 13-м в рамках одного из главных беговых событий страны.

Итоговое время команды «Роснефти» составило 2:18.37, что на 2 минуты и 4 секунды лучше прошлогоднего результата Компании. Серебро «Роснефти» принесли Сергей Цветков («Верхнечонскнефтегаз»), Иван Аршинов («Оренбургнефть»), Александр Измайлов («Верхнечонскнефтегаз»), Максим Дьяконов («Самаранефтегаз») и Тамила Литвинова («ВНИКТИнефтехимоборудование»).

Также для поддержки спортсменов был развёрнут корпоративный шатёр «Роснефти», в котором все сотрудники компании могли подкрепиться и отдохнуть.

Поддержка массового и профессионального спорта является одним из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания регулярно организует соревнования, строит и реконструирует спортивные объекты в регионах присутствия.