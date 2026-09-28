15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер Сандаров прокомментировал победу сборной Узбекистана на шахматной Олимпиаде

Гроссмейстер Сандаров прокомментировал победу сборной Узбекистана на шахматной Олимпиаде
Комментарии

Гроссмейстер Жавохир Синдаров прокомментировал победу сборной Узбекистана на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в Самарканде.

«Наконец-то мы победили. Я выиграл свою вторую Олимпиаду, не достигнув 21 года, так что я очень счастлив.

Очень горжусь своей командой. Мы проделали отличную работу здесь и победили всех сильных соперников. Думаю, мы играли действительно хорошо на протяжении всего турнира, и я очень доволен этим результатом.

Конечно, победить дома, перед своими родителями, президентом, всеми – это всегда здорово. И я очень счастлив этому результату.

А мою следующую задачу все знают», – приводит слова Синдарова Endgame AI в Х.

Материалы по теме
Шахматная федерация Узбекистана получила премию ФИДЕ
Комментарии
Новости. Другие