Гроссмейстер Сандаров прокомментировал победу сборной Узбекистана на шахматной Олимпиаде

Гроссмейстер Жавохир Синдаров прокомментировал победу сборной Узбекистана на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в Самарканде.

«Наконец-то мы победили. Я выиграл свою вторую Олимпиаду, не достигнув 21 года, так что я очень счастлив.

Очень горжусь своей командой. Мы проделали отличную работу здесь и победили всех сильных соперников. Думаю, мы играли действительно хорошо на протяжении всего турнира, и я очень доволен этим результатом.

Конечно, победить дома, перед своими родителями, президентом, всеми – это всегда здорово. И я очень счастлив этому результату.

А мою следующую задачу все знают», – приводит слова Синдарова Endgame AI в Х.