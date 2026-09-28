Михаил Дегтярёв выступит на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»

Министр спорта России глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв выступит на пленарной сессии IV форума «Азартные игры: отчисления на спорт», которая состоится 1 октября.

Участниками сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов» также станут президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, заместитель министра финансов России Иван Чебесков, генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв, представители Государственной Думы и беттинг-индустрии.

Организатором Форума является публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.

В программе АИС-2026 — ключевые темы, которые влияют на букмекерский рынок: новые приоритеты в экономике спонсорства, какие инструменты профилактики игровой зависимости необходимо развивать, что важно знать о новых законодательных инициативах. Эксперты обсудят новую роль букмекеров в развитии киберспорта и внедрении зрелищных спортивных форматов. Одна из тем посвящена влиянию популярных шоу «Титаны» и «Русский Ниндзя» на развитие личных брендов спортсменов. Цикл дискуссий сформирован на реальных кейсах применения искусственного интеллекта в беттинг-индустрии и спорте.

С полной программой форума можно ознакомиться здесь.