Подготовка к форуму «Россия — спортивная держава» в Красноярске вышла на финальный этап

Готовность площадок и программа Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» стали главными темами на совещании под председательством Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Краевая столица примет одно из главных событий страны в сфере спорта менее чем через месяц — с 21 по 23 октября.

Глава региона отметил, что основные площадки форума находятся в высокой степени готовности. Напомним, деловая и выставочная программа пройдёт в МВДЦ «Сибирь», культурно-образовательная — в Национальном центре «Россия» на Енисее, спортивная — в «Арене Север», на стадионе «Енисей», площади Мира в Красноярске и в других локациях. На всех объектах будут обеспечены соответствующие меры безопасности.

«Мы ежедневно обсуждаем подготовку основных площадок, но есть несколько вопросов, которые с учётом поступивших за последнюю неделю обращений из федерального центра ещё нужно решить. Необходимо сформировать программу всех спортивных событий, которые планируем проводить. Также, учитывая масштаб предстоящего мероприятия, необходимы повышенные меры безопасности», — подчеркнул Михаил Котюков.

Количество желающих принять участие в мероприятии ежедневно растёт. Об этом сообщила Дарья Силаева, руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда «Росконгресс», директор Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Одна из организационных задач — расширять форматы Форума. Первый день — образовательный и молодёжный, на 21 октября в Национальном центре «Россия» на Енисее запланировано порядка девяти сессий и пяти мероприятий молодёжного дня. Второй и третий дни — основная деловая программа в МВДЦ «Сибирь». За два дня пройдёт 37 сессий. Одним из нововведений станет презентация национального рейтинга состояния физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, который готовят Минспорта России и профильная комиссия Госсовета», — поделилась Дарья Силаева.

Гостей и участников форума познакомят с сибирской культурой и достижениями красноярского искусства. Их ждут экскурсии по красноярским музеям и галереям, Национально-культурному центру В. П. Астафьева, познавательная программа в культурно-историческом центре «Успенский» и другие события. Делегации участников будут встречать в аэропорту Красноярска творческие коллективы края.

Вместе с деловыми, образовательными и культурными событиями пройдёт серия спортивных. Запланированы массовая зарядка с именитыми спортсменами, традиционный формат форума — «Забег Единства», товарищеский матч по баскетболу «Баскетбол объединяет. Матч Единства», инклюзивное физкультурное мероприятие «Спортивная семья — сила России!» и другие.

Перед стартом форума в крае пройдёт Неделя спорта, которая объединит профессионалов, любителей, молодёжь, старшее поколение, студентов, трудовые коллективы и ветеранов. За это время пройдут десятки мероприятий от муниципального до всероссийского уровня. В программе — мастер-классы с призёрами Олимпийских игр, встречи со спортсменами и тренерами, турниры по различным видам спорта, а также инклюзивная спартакиада среди ветеранов СВО и боевых действий.

Михаил Котюков поручил организовать мероприятия в опорных городах Красноярского края, чтобы спортивная программа форума РСД и мероприятия-спутники охватили максимально возможное число жителей региона.

XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Красноярского края. Основные мероприятия Форума пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра «Сибирь».

Зар