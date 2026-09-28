Семикратная олимпийская чемпионка, а ныне главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания (ISHOF) в 2027 году. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

62-я ежегодная церемония включения в Зал славы состоится 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле.

Светлана Ромашина — 21-кратная чемпионка мира и 16-кратная чемпионка Европы. 37-летняя россиянка является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. В январе Ромашина стала главным тренером сборной России по синхронному плаванию. На этом посту она сменила Татьяну Покровскую, руководившую сборной с 1997 года.