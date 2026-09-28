Маргарита Мамун отреагировала на слова Этери Тутберидзе о психологических травмах

Российская гимнастка олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун отреагировала на интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в котором она высказалась о жёстких методах в спорте.

Тутберидзе порассуждала о грубых высказываниях Ирины Винер в отношении Мамун: «Она [Винер] её подвела к Олимпиаде? Она завоевала олимпийскую медаль? А что, Мамун психологически как-то пострадала? Она не выглядит психологически раненым человеком. Она, скорее всего, сильнее нас всех – и в этом заслуга и тренера, и родителя, конечно, в том числе», – сказала Тутберидзе.

«Благодарна Вите [Кравченко], что он опубликовал важный текст на тему, о которой я рассуждаю уже очень давно. Прочтите, пожалуйста, а я продолжу: непросто подбирать слова и не поддаваться эмоциям, когда речь идёт не только о тебе, но и об оценке и обесценивании тебя и твоего психологического состояния. Я не хочу защищаться, но мне хотелось бы защитить других.

Помимо оправдания насилия, в видео звучит один очень опасный вопрос: «А что, она психологически как-то пострадала? Она не выглядит психологически раненым человеком». И мне очень жаль, что многие думают, что «если чего-то не видно – значит, этого нет». Ведь способность функционировать – не равно отсутствие травмы! Внешнее благополучие человека не обязательно отражает его внутреннее состояние. Кажется, это как ставить диагноз перелома кости без рентгена.

На днях я закончила книгу «Мартин Иден» Джека Лондона, там главный герой заканчивает жизнь самоубийством. На пике своей успешной карьеры, будучи в глубочайшей депрессии. Роман был написан в начале прошлого века. Прошло более ста лет, а многие до сих пор не считают психологическое насилие насилием. Депрессию не признают серьезной болезнью.

Многие люди, совершившие суицид, не выглядели так, будто им нужна помощь. Более того, в таких случаях мы часто слышим слова: «Мы бы никогда не могли подумать, по ним нельзя было сказать, что что-то происходит, ведь он/она были такими улыбчивыми, жизнерадостными и так далее».

Некоторые люди, находящиеся в глубочайшей депрессии, также могут продолжать общаться, работать, шутить, заниматься семьёй, выступать перед огромной аудиторией, строить карьеру, а иногда даже активно помогать другим людям. И вы и подумать не сможете, с чем приходится человеку сталкиваться, с чем приходится бороться.

Таких примеров много, есть разные документальные фильмы и исследования на эту тему, истории разных людей. Из известных примеров – Робин Уильямс, Джим Керри или история Честера Беннингтона – лидера группы Linkin Park, где за шесть дней до самоубийства он принимал участие в сьёмке Carpool Karaoke, где шутил, смеялся и выглядел бодрым и сильным, а жена после случившегося сказала, что «мы просто думали, что с ним всё в порядке»…

О ментальном здоровье нужно говорить всегда.

Психологическое состояние нельзя оценивать только по внешнему виду.

Ставить диагнозы могут только психотерапевты и психиатры, на основе профессиональной оценки, поговорив лично с человеком.

Если кому-то нужна помощь – пожалуйста, обра