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Нагорный заявил, что Заика прославляет российскую гимнастику

Нагорный заявил, что Заика прославляет российскую гимнастику
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Олимпийский чемпион, а ныне вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный считает, что Илья Заика прославляет отечественную спортивную гимнастику.

На этапе Кубка вызова в Париже Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах — подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя «Заика» со сложностью 0,8 балла (группа H).

«Очень рад, что гимнастика выходит на невероятный уровень. Год назад я бы сказал, что сделать такое невозможно никогда в жизни. То, что сделал Илья, — это сумасшествие! Даже не знаю, возможно ли ещё когда-то такое повторить. Это невероятно круто. Мы гордимся Ильёй, он большой молодец. Заика прославляет российскую гимнастику», – приводит слова Нагорного «Спорт-экспресс».

Заике 24 года, он является трёхкратным чемпионом России в упражнениях на кольцах.

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