Дегтярёв сообщил, что конфедерация стрельбы сняла все ограничения с российских спортсменов

Международная конфедерация практической стрельбы сняла все ограничения с российских спортсменов, об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю всех спортсменов и любителей практической стрельбы в России с полноценным восстановлением допуска на международные турниры.

50-я Генеральная Ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) большинством голосов разрешила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях IPSC уровней III-V под флагами своих национальных сборных, и это решение вступает в силу 1 января 2027 года.

Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России (ФПСР), которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах.

У России большой вес в этом спорте, IPSC возглавляет российский спортсмен и международный общественный деятель Виталий Крючин.

Хотя IPSC и не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций (AIMS), который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение», – написал Дегтярёв в своём телеграмм-канале.