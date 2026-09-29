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Песков поздравил Турлова с избранием на пост президента ФИДЕ

Песков поздравил Турлова с избранием на пост президента ФИДЕ
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Пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков поздравил казахстанского предпринимателя Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

«Я в данном случае как председатель попечительского совета ФШР хочу поздравить господина Турлова с избранием на такой ответственный пост. ФИДЕ действительно уникальная федерация, международная федерация», — приводит слова Пескова ТАСС.

Турлову 38 лет. До 2022 года у него было российское гражданство, от которого он отказался, получив паспорт Казахстана, а также государства Сент-Китс и Невис. В 2023 году Турлов возглавил Федерацию шахмат Казахстана.

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