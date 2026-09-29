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Песков уверен, что Федерация шахмат России скоро вернётся в ФИДЕ

Песков уверен, что Федерация шахмат России скоро вернётся в ФИДЕ
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Пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков уверен, что в ближайшее время российские шахматисты смогут вернуться в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ).

«Мы не скрываем своего сожаления в связи с тем, что наша сборная не получила права вернуться в ФИДЕ. Но мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с ФИДЕ нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставила в силе решение об отстранении Федерации шахмат России (ФШР).

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