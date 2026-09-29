«У нас боеспособный состав». Фесиков ожидает рекордов от россиян на Кубке мира по плаванию

Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков заявил, что на этапах Кубка мира по плаванию от российских спортсменов можно ожидать новых рекордов.

«Мы видели большое количество рекордов России в Париже, и спустя полтора месяца можно так же болеть, переживать за наших спортсменов, и я уверен, что на протяжении трёх этапов Кубка мира мы увидим и рекордные секунды, возможны рекорды России, возможны рекорды Европы и мира. У нас выезжает очень боеспособный состав с нашими звёздами», – заявил Фесиков в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира — 2026 стартует этапом в Баку, Азербайджан, который пройдёт с 1 по 3 октября, второй состоится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября, третий — в Астане, Казахстан, с 15 по 17 октября.