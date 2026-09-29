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«Неплохая разминка». Панкратов — об участии российских пловцов в Кубке мира — 2026

«Неплохая разминка». Панкратов — об участии российских пловцов в Кубке мира — 2026
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Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Денис Панкратов поделился мнением об участии российских спортсменов в предстоящем Кубке мира по плаванию.

«На данный момент эти старты не несут большой смысловой нагрузки, но через два года это будут уже отборочные соревнования к Олимпийским играм. На сегодняшний день такой ответственности от этих стартов мы не ждём, но для наших спортсменов это первый международный старт, ребята очень соскучились по ним. Это неплохая разминка перед чемпионатом России в начале ноября, а потом в декабре уже ближайший чемпионат мира в Китае. Это будет хорошая тренировочная подготовка», – сказал Панкратов в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира — 2026 стартует этапом в Баку, Азербайджан, который пройдёт с 1 по 3 октября, второй состоится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября, третий — в Астане, Казахстан, с 15 по 17 октября.

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