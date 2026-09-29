Женская сборная России по гандболу приглашена на IHF Nations Trophy в Болгарии

Международная федерация гандбола (IHF) пригласила женскую сборную России на турнир Кубок наций (IHF Nations Trophy), который пройдёт с 25 по 29 ноября в Краневе, Болгария. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Главная женская сборная России последние четыре года в основном играла с командами Беларуси и Китая. Европейцы от спаррингов вежливо отказывались, а среди представителей других континентов в принципе не так много соперников, соответствующих уровню нашей сборной. Поэтому участие в Кубке наций (IHF Nations Trophy) я бы тоже назвал определённым прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре – Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Убеждён, что через некоторое время мы увидим российских гандболистов уже на всех крупных турнирах», – приводит слова председателя Высшего совета ФГР Сергея Шишкарёва пресс-служба организации.

В рамках тренировочных сборов женская национальная команда России сыграет два матча со сборной Сербии. Игры состоятся 22 и 24 октября.