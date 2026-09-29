11-летняя британка Сиванандан стала самой юной женщиной-гроссмейстером

11-летняя представительница Великобритании Бодхана Сиванандан стала самым молодым в истории гроссмейстером среди женщин. Об этом сообщает BBC. Сиванандан выполнила последнюю норму гроссмейстера на 46-й шахматной олимпиаде в Самарканде. Она набрала восемь очков за 11 партий, выступая за сборную Англии.

До этого самой юной женщиной-гроссмейстером была Екатерина Лагно, которая сначала представляла Украину, а затем стала выступать за Россию. Она получила титул гроссмейстера среди женщин в возрасте 12 лет. Китаянка Хоу Ифань также стала гроссмейстером среди женщин в 12 лет. Позже, в 14 лет, она стала и остаётся самой юной женщиной, получившей общее звание гроссмейстера, которое присваивается как мужчинам, так и женщинам.