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11-летняя британка Сиванандан стала самой юной женщиной-гроссмейстером

11-летняя британка Сиванандан стала самой юной женщиной-гроссмейстером
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11-летняя представительница Великобритании Бодхана Сиванандан стала самым молодым в истории гроссмейстером среди женщин. Об этом сообщает BBC. Сиванандан выполнила последнюю норму гроссмейстера на 46-й шахматной олимпиаде в Самарканде. Она набрала восемь очков за 11 партий, выступая за сборную Англии.

До этого самой юной женщиной-гроссмейстером была Екатерина Лагно, которая сначала представляла Украину, а затем стала выступать за Россию. Она получила титул гроссмейстера среди женщин в возрасте 12 лет. Китаянка Хоу Ифань также стала гроссмейстером среди женщин в 12 лет. Позже, в 14 лет, она стала и остаётся самой юной женщиной, получившей общее звание гроссмейстера, которое присваивается как мужчинам, так и женщинам.

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  • 29 сентября 2026