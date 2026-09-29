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Анатолий Карпов высказался об избрании Павла Колобкова на пост вице-президента ФИДЕ

Анатолий Карпов высказался об избрании Павла Колобкова на пост вице-президента ФИДЕ
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об избрании бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова на пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Назначение Колобкова на пост вице-президента ФИДЕ важно как факт. Он к шахматам близок, поэтому вдвойне приятно. Но не думаю, что это надо связывать с уходом Дворковича», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Колобков был избран в ходе генеральной ассамблеи ФИДЕ в Самарканде. В 1-м туре он набрал 78 голосов. Президентом ФИДЕ был выбран представитель Казахстана Тимур Турлов. Ранее этот пост занимал россиянин Аркадий Дворкович. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий.

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