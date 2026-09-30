На «Чемпионате» стартует большой спецпроект о горном туризме и альпинизме

В среду, 30 сентября, на «Чемпионате» стартовал большой спецпроект, посвящённый стремительно набирающим популярность увлечениям и видам спорта, связанным с походами в горы, – горному туризму и альпинизму.

К сожалению, в последнее время в медийном поле наибольший охват получают трагические истории, происходящие в горах, но это лишь самая малая часть этой удивительной стихии. Задача спецпроекта – рассказать о горах больше, дать читателю знание и понимание: горы – это не просто тренд, а серьёзный выбор, требующий подготовки и честности с собой. И тех, кого горы действительно влекут, нужно предупредить, подготовить и зарядить на новые свершения.

Горы. Специальный проект «Чемпионата» Вернуться на гору!

Тексты спецпроекта поделены на три категории сложности. Полезную информацию для себя найдёт и начинающий горный турист, и опытный путешественник. Ну а для тех, кто стремится к самым высоким заоблачным вершинам хотя бы душой, есть раздел текстов об альпинизме.

Коллекция текстов будет обновляться еженедельно.

Команда «Чемпионата» надеется, что наша работа станет источником вдохновения и интереса к новому спортивному хобби и в то же время убережёт от распространённых ошибок и опасностей.