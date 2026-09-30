Чемпиона мира Каниковского временно отстранили из-за нарушения антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило от соревнований чемпиона мира 2025 года, чемпиона Европы 2024 года в весовой категории до 100 кг Матвея Каниковского. Как сообщается на сайте агентства, спортсмен отстранён из-за положительной допинг-пробы на запрещённое вещество лигандрол. Его используют для набора мышечной массы и повышения силовых показателей.

Положительную пробу 24-летний россиянин сдал 15 марта 2026 года. Его временное отстранение действует с 10 апреля 2026 года. Теперь Каниковский пропустит чемпионат мира по дзюдо, который пройдёт с 4 по 11 октября в Баку, Азербайджан.