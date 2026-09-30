Прошло заседание оргкомитета XIV спортивного форума «Россия — спортивная держава»

В Доме правительства Российской Федерации состоялось заседание оргкомитета XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД) под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Форум проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В заседании приняли участие заместитель руководителя оргкомитета, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков, министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв и губернатор Красноярского края Михаил Котюков, а также представители Администрации президента Российской Федерации, профильных министерств и ведомств.

«В октябре в Красноярске пройдёт XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Это значимое событие в спортивной и общественной жизни нашей страны. В проект архитектуры деловой программы включены пленарное заседание, порядка 40 различных мероприятий, встречи министров и глав делегаций. Также разработаны проекты спортивной и культурной программ. В мероприятиях будет отражена тематика Года единства народов России, который проходит по указу президента Владимира Владимировича Путина. Приглашаю российских и зарубежных участников принять участие в форуме и обменяться опытом с единомышленниками из разных стран!» – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что уже направлены приглашения российским и зарубежным участникам, включая представителей международных спортивных федераций, организаций и объединений.

Определены основные площадки форума – МВДЦ «Сибирь» и Ледовый дворец «Кристалл арена», а также дополнительная – Национальный центр «Россия» Красноярского края.

Расширение международной повестки форума позволяет ему укрепиться в статусе одной из ключевых мировых площадок для конструктивного диалога, где представители разных стран уже сейчас могут искать совместные решения для решения вызовов, стоящих перед спортивным сообществом в эпоху глобальных перемен.

«Форум ориентирован на отражение актуальных тенденций российского и мирового спорта, а также на трансформацию площадки в пространство для широкого международного диалога. Рост значимости РСД для мирового сообщества подтверждается и составом зарубежных делегаций, и структурой деловой программы, которая в этом году охватит почти в четыре раза больше тем глобальной спортивной повестки по сравнению с прошлым. Поиск новых моделей взаимодействия, анализ общих вызовов и формирование связей для решения совместных задач — всё это окажется в фокусе внимания на форуме в Красноярске», — отметил ответственный секретарь оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отметил, что под