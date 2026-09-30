Чернышенко и Дегтярёв пригласили дипломатов на форум «Россия — спортивная держава»

В Доме приёмов МИД России прошла презентация XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД) для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр спорта, председатель олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, представители фонда Росконгресс, а также более 60 представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Российской Федерации.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в прошлом году РСД собрал в Самаре более 5 тыс. участников из 86 регионов России и 58 стран мира, а 11 стран были представлены на уровне руководителей спортивных ведомств. В рамках форума состоялась первая встреча министров спорта государств-членов диалога по сотрудничеству в Азии с участием представителей 27 стран Азиатского региона, принята Самарская декларация, подписано более 100 соглашений о сотрудничестве в сфере спорта.

«Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – ведущая площадка по формированию планов развития сферы спорта, обмену лучшими практиками и расширению международного сотрудничества. Особый статус форуму придаёт его президентский формат. Традиционно главным событием станет пленарное заседание, в котором ожидается участие президента России Владимира Владимировича Путина. Меньше чем через месяц, 21-23 октября, в Красноярске пройдёт 14-й форум, который объединит представителей спортивного сообщества России и зарубежных стран. Символично, что форум состоится накануне 400-летия Красноярска, которое город отметит в 2028 году», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что в рамках форума также пройдёт заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Основной площадкой РСД станет международный выставочно-деловой центр «Сибирь».

«Красноярск располагает современной спортивной инфраструктурой и большим опытом проведения крупных международных соревнований. Гости форума смогут принять участие в деловой программе, познакомиться с историей и культурным наследием Сибири», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В завершение вице-премьер пригласил представителей дипломатического корпуса принять участие в работе форума.

«Форум за годы проведения вышел за рамки национального и стал одним из крупнейших спортивных деловых событий международного уровня, важной точкой сбора международного спортивного сообщества. В этом году в Красноярске мы ожидаем участие более 20 министров спорта, глав национальных олимпийских комитетов, представителей международных межгосударственных организаций – в том числе ЮНЕСКО, ШОС, АСЕАН, СНГ, диалога по сотрудничеству в Азии, Антидопингового агентства.

Международная повестка форума расширяется: треть всех сессий и круглых с