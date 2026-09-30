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Российский бегун Ядгаров побил мировой рекорд марафона в Crocs

Российский бегун Ядгаров побил мировой рекорд марафона в Crocs
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Российский легкоатлет Искандер Ядгаров установил рекорд, пробежав Берлинский марафон в паре резиновых Crocs за 2:30.03.

Ядгаров преодолел 42,195 км немецкой гонки со средней скоростью 16,87 км/ч. Победителем марафона стал представитель Эфиопии Гуйе Адола с результатом 2:02.50.

Этот результат стал лучшим известным временем в истории прохождения марафонской дистанции в данной обуви. Прежний рекорд принадлежал британцу Харли Смиту на Лондонском марафоне в этом году. Его время составило 2:47.42. Ранее, в октябре 2025 года, россиянин пробежал полумарафон в Валенсии в жёлтых сабо за 1:09.07, также побив предыдущий рекорд на этой дистанции.

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