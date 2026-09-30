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Ян Непомнящий поднялся на 21-е место в рейтинге ФИДЕ

Ян Непомнящий поднялся на 21-е место в рейтинге ФИДЕ
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Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 23-го на 21-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На счету россиянина 2719 баллов. Лидером рейтинга остаётся 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). На втором и третьем местах соответственно располагаются американцы Хикару Накамура (2792 балла) и Фабиано Каруана (2784 балла).

Среди россиян в топ-100 располагаются Дмитрий Андрейкин (25-е место, 2714 баллов), Андрей Есипенко (40-е место; 2680 баллов), Володар Мурзин (58; 2656), Даниил Дубов (61; 2654), Александр Морозевич (62; 2654), Владислав Артемьев (63; 2653), Эрнесто Инаркиев (82; 2637) и Александр Грищук (96; 2628).

Ян Непомнящий является участником Total Chess Championship, который пройдёт в Будапеште с 10 по 20 ноября 2026 года. Ранее российский шахматист в составе команды Ganges Grandmasters стал победителем турнира Global Chess League в индийском Бангалоре.

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  • 30 сентября 2026
  • 20:55