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Кубок мира по плаванию на короткой воде 2026, 1-й этап: расписание на 1 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 1 октября
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Сегодня, 1 октября, стартует первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Предварительные заплывы в различных дисциплинах у мужчин и женщин стартуют после 9:00 мск. Финалы начнутся не ранее 18.00 мск.

«Чемпионат» предлагается вашему вниманию расписание дня 1 октября (время московское):

9:00 Женщины, 400 м вольным стилем, квалификация.
9:00 Женщины, 200 м брассом, квалификация.
9:00 Женщины, 200 м баттерфляй, квалификация.
9:00 Мужчины, 400 м вольным стилем, квалификация.
9:16 Женщины, 50 м на спине, квалификация.
9:22 Мужчины, 200 м на спине, квалификация.
9:33 Мужчины, 100 м баттерфляй, квалификация.
9:39 Мужчины, 100 м брассом, квалификация.
9:50 Женщины, 50 м вольным стилем, квалификация.
9:58 Мужчины, 50 м вольным стилем, квалификация.
10:09 Женщины, 100 м комплексом, квалификация.
10:16 Мужчины, 100 м комплексом, квалификация.

18:02 Женщины, 400 м вольным стилем, финал.
18:08 Мужчины, 400 м вольным стилем, финал.
18:15 Женщины, 50 м на спине, финал.
18:18 Мужчины, 200 м на спине, финал.
18:22 Женщины, 200 м баттерфляй, финал.
18:27 Мужчины, 100 м баттерфляй, финал.
18:30 Женщины, 200 м брассом, финал.
18:34 Мужчины, 100 м брассом, финал.
18:38 Женщины, 50 м вольным стилем, финал.
18:40 Мужчины, 50 м вольным стилем, финал.
18:43 Женщины, 100 м комплексом, финал.
18:46 Мужчины, 100 м комплексом, финал.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде 2026
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