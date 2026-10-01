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Флаг вернулся на экипировку россиян на этапе КМ по плаванию на короткой воде в Баку

Флаг вернулся на экипировку россиян на этапе КМ по плаванию на короткой воде в Баку
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Российский флаг вернулся на экипировку пловцов, выступающих на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics. Сегодня, 1 октября, в Баку стартовал Кубок мира по плаванию на короткой воде. Чемпион Европы Илья Бородин в видео, опубликованном Федерацией водных видов спорта России в официальном телеграм-канале, показал шапочку с изображением флага страны.

Напомним, World Aquatics объявила о допуске россиян до соревнований под своей эгидой в апреле текущего года. На чемпионате Европы в Париже российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, так как European Aquatics не объявляла о возвращении национальной символики россиянам.

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