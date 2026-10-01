Дегтярёв: шизоиды развили тему о недопуске России на Азиатские игры, мы готовимся к ОИ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о подготовке спортсменов к Олимпиаде-2028 в США.

«Процесс пошёл. Если вы заметили, многие федерации возвращают флаг и все атрибуты нашим командам, но ещё принимают и дополнительное решение — они не против проведения соревнований в России. Это важно. Турниры в России возможны. Мы сейчас в 2026 году, но у нас уже есть планы проведения первенств — начиная с 2028, 2029, 2030 годов. Возможно, будет ещё несколько отборочных соревнований на Олимпийские игры, такие переговоры мы сейчас ведём.

ОКР восстановлен, слово «временно» никого не должно смущать. Мы де-факто и де-юре являемся полноправными членами олимпийского движения. Решение принято и не подлежит пересмотру. В ноябре в Сенегале юношеская сборная примет участие под флагом. В следующем году готовимся к Европейским играм в Стамбуле.

Тут было выступление некоторых шизиков на тему: «Почему Россию не допустили до Азиатских игр?» Развели целую дискуссию. Ну, шизоиды. Потому что мы являемся членами европейского олимпийского комитета.

Следующий этап — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Мы допущены, готовимся, квалификации где-то уже начались, где-то ведём работу дипломатическую, юридическую и судебную», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.