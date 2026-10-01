«Друзья большого спорта»: премия о тех, кто делает российский спорт сильнее

Журнал «Большой спорт» объявил о проведении премии «Друзья большого спорта». Она посвящена признанию выдающихся спортивных достижений и чествованию людей, формирующих индустрию: управленцев, партнёров и лидеров отрасли. Отдельно отмечаются значимые социальные, инфраструктурные и благотворительные инициативы в сфере спорта.

Первые два этапа премии завершены: приём заявок и профессиональное голосование экспертов окончены. В экспертном голосовании приняли участие представители ведущих федераций и клубов, тренеры, спортивные менеджеры, журналисты и другие специалисты отрасли. Сейчас результаты голосования проходят аудит у независимого консультанта премии. После подтверждения результатов будут сформированы и объявлены шорт-листы номинаций.

Ключевая идея премии – признание вклада в развитие спорта во всех его проявлениях. Речь идёт не только о победах и рекордах, но и о системной работе, поддержке, ответственности и устойчивом развитии отрасли.

Премия сочетает конкурсный контур (голосуемые номинации) и редакционно-жюрийный контур (специальные награды). Голосуемые номинации охватывают главных спортсменов и спортсменок года, лучшие команды в игровых видах спорта, яркие прорывы и новые имена, тренеров и тренерские штабы, самые значимые турниры на территории России, а также спортивных управленцев и лучшие федерации по видам спорта. Специальные награды присуждаются за вклад в российский спорт, развитие детско-юношеского и массового спорта, спортивной инфраструктуры, социальные и благотворительные инициативы, а также лучшим спортивным объектам и проектам года.

Состав жюри премии сформирован из руководителей федераций, титулованных спортсменов и представителей спортивной индустрии. Возглавляет его председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Матыцин Олег Васильевич.

Церемония награждения лауреатов премии пройдет 16 ноября 2026 года в театре Et Cetera.