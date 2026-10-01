Фрейя Констанс Колберт выиграла этап Кубка мира на короткой воде на 400 м вольным стилем

Британская пловчиха Фрейя Констанс Колберт стала победительницей на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м вольным стилем. Она показала результат 3.59,91.

Второй стала американка Анна Пепловски, отстав от лидера на 0,56, а тройку призёров замкнула китаянка Янь Тяошань (+0,79).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Женщины. 400 м вольный стиль. Финал:

Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 3.59,91. Анна Пепловски (США) +0,56. Янь Тяошань (Китай) +0,79. Кейтлин Динс (Новая Зеландия) +1,39. Чин Хви Ган (Сингапур) +2,03.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.