Мария Осетрова стала серебряным призёром КМ на короткой воде на 50 м на спине

Российская пловчиха Мария Осетрова стала серебряным призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине. Она преодолела дистанцию за 26,59.

Победу одержала представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 25,75.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Женщины. 50 м на спине. Финал:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,75.

2. Мария Осетрова (Россия) — 26,59.

3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 26,60…

8. Арина Суркова (Россия) — 27,31.

9. Кира Манохина (Россия) — 27,39.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.