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Мария Осетрова стала серебряным призёром КМ на короткой воде на 50 м на спине

Мария Осетрова стала серебряным призёром КМ на короткой воде на 50 м на спине
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Российская пловчиха Мария Осетрова стала серебряным призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине. Она преодолела дистанцию за 26,59.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 50 м на спине. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:15 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
25.75
2
Мария Осетрова
Россия
+0.84
3
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.85

Победу одержала представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 25,75.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Женщины. 50 м на спине. Финал:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,75.

2. Мария Осетрова (Россия) — 26,59.

3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 26,60…

8. Арина Суркова (Россия) — 27,31.

9. Кира Манохина (Россия) — 27,39.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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