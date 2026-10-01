15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карсон Фостер выиграл этап Кубка мира на короткой воде на 400 м вольным стилем

Карсон Фостер выиграл этап Кубка мира на короткой воде на 400 м вольным стилем
Комментарии

Американский пловец Карсон Фостер стал победителем на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м вольным стилем. Он показал результат 3.36,07.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:08 МСК
Окончено
1
Карсон Фостер
США
3:36.07
2
Люка Энво
Бельгия
+1.37
3
Хэ Юйбо
Китай
+4.92

Вторым стал бельгиец Люка Энво, отстав от лидера на 1,37, тройку призёров замкнул представитель Китая Хэ Юйбо (+4,92).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал:

  • Карсон Фостер (США) — 3.36,07;
  • Люка Энво (Бельгия) +1,37;
  • Хэ Юйбо (Китай) +4,92;
  • Мэттью Колдуэлл (ЮАР) +5,12;
  • Льюис Клэрбёрт (Новая Зеландия) +6:31.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде - 2026
Материалы по теме
Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 1 октября