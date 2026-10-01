Карсон Фостер выиграл этап Кубка мира на короткой воде на 400 м вольным стилем

Американский пловец Карсон Фостер стал победителем на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м вольным стилем. Он показал результат 3.36,07.
Вторым стал бельгиец Люка Энво, отстав от лидера на 1,37, тройку призёров замкнул представитель Китая Хэ Юйбо (+4,92).
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Мужчины. 400 м вольный стиль. Финал:
- Карсон Фостер (США) — 3.36,07;
- Люка Энво (Бельгия) +1,37;
- Хэ Юйбо (Китай) +4,92;
- Мэттью Колдуэлл (ЮАР) +5,12;
- Льюис Клэрбёрт (Новая Зеландия) +6:31.
Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.