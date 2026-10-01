Чан Мохань выиграла этап КМ на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем

Китайская пловчиха Чан Мохань стала победительницей на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем. Она показала результат 2.04,15.

Второй стала представительница Ирландии Эллен Уолш (+1,43). Тройку призёров замкнула ещё одна китаянка Чжоу Синьян (+1,50).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Женщины. 200 м барретфляй. Финал:

Чан Мохань (Китай) — 2.04,15. Эллен Уолш (Ирландия) +1,43. Чжоу Синьян (Китай) +1,50. Лаура Лахтинен (Финландия) +6,08. Ана Нижарадзе (Грузия) +9,20.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.