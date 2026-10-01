15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чан Мохань выиграла этап КМ на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем

Чан Мохань выиграла этап КМ на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем
Комментарии

Китайская пловчиха Чан Мохань стала победительницей на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м баттерфляем. Она показала результат 2.04,15.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:22 МСК
Окончено
1
Чан Мохань
Китай
2:04.15
2
Эллен Уолш
Ирландия
+1.43
3
Чжоу Синьян
Китай
+1.50

Второй стала представительница Ирландии Эллен Уолш (+1,43). Тройку призёров замкнула ещё одна китаянка Чжоу Синьян (+1,50).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Женщины. 200 м барретфляй. Финал:

  1. Чан Мохань (Китай) — 2.04,15.
  2. Эллен Уолш (Ирландия) +1,43.
  3. Чжоу Синьян (Китай) +1,50.
  4. Лаура Лахтинен (Финландия) +6,08.
  5. Ана Нижарадзе (Грузия) +9,20.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
Материалы по теме
Мария Осетрова стала серебряным призёром КМ на короткой воде на 50 м на спине