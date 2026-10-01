Дмитрий Савенко стал бронзовым призёром этапа Кубка мира на короткой воде 200 м на спине

Российский пловец Дмитрий Савенко стал бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Он показал результат 1.51,10.

Победителем стал представитель ЮАР Питер Кутзе с результатом 1.49,64, серебряным призёром оказался канадец Блейк Тирни (+1,10).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Мужчины. 200 м на спине. Финал:

Питер Кутзе (ЮАР) - 1.49,64;

Блейк Тирни (Канада) +1,10;

Дмитрий Савенко (Россия) +1,46;

Ян Чейка (Чехия) +1,48;

Павел Самусенко (Россия) +1,60;

Тао Гуаньнань (Китай) +1,76;

Георгий Смирнов (Россия) +2,22;

Алексей Ткачёв (Россия) +2,50.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.