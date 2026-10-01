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Дмитрий Савенко стал бронзовым призёром этапа Кубка мира на короткой воде 200 м на спине

Дмитрий Савенко стал бронзовым призёром этапа Кубка мира на короткой воде 200 м на спине
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Российский пловец Дмитрий Савенко стал бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Он показал результат 1.51,10.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 200 м на спине. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:18 МСК
Окончено
1
Питер Кутзе
ЮАР
1:49.64
2
Блейк Тирни
Канада
+1.10
3
Дмитрий Савенко
Россия
+1.46

Победителем стал представитель ЮАР Питер Кутзе с результатом 1.49,64, серебряным призёром оказался канадец Блейк Тирни (+1,10).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Мужчины. 200 м на спине. Финал:

  • Питер Кутзе (ЮАР) - 1.49,64;
  • Блейк Тирни (Канада) +1,10;
  • Дмитрий Савенко (Россия) +1,46;
  • Ян Чейка (Чехия) +1,48;
  • Павел Самусенко (Россия) +1,60;
  • Тао Гуаньнань (Китай) +1,76;
  • Георгий Смирнов (Россия) +2,22;
  • Алексей Ткачёв (Россия) +2,50.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде - 2026
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