Дарья Клепикова стала четвёртой на этапе КМ на короткой воде на 50 м вольным стилем

Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем. Её время — 24,05.

Победу одержала представительница Польши Катажина Васик с результатом 23,40.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Женщины. 50 м вольным стилем. Финал:

1. Катажина Васик (Польша) — 23,40.

2. Шивон Хоги (Гонконг) — 23,48.

3. Тейлор Рак (Канада) — 23,75.

4. Дарья Клепикова (Россия) — 24,05…

6. Александра Кузнецова (Россия) — 24,14…

10. Дарья Трофимова (Россия) — 24,64.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.