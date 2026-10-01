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Дарья Клепикова стала четвёртой на этапе КМ на короткой воде на 50 м вольным стилем

Дарья Клепикова стала четвёртой на этапе КМ на короткой воде на 50 м вольным стилем
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Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем. Её время — 24,05.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:38 МСК
Окончено
1
Катажина Васик
Польша
23.40
2
Шивон Бернадетт Хоги
Гонконг
+0.08
3
Тейлор Рак
Канада
+0.35

Победу одержала представительница Польши Катажина Васик с результатом 23,40.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Женщины. 50 м вольным стилем. Финал:

1. Катажина Васик (Польша) — 23,40.

2. Шивон Хоги (Гонконг) — 23,48.

3. Тейлор Рак (Канада) — 23,75.

4. Дарья Клепикова (Россия) — 24,05…

6. Александра Кузнецова (Россия) — 24,14…

10. Дарья Трофимова (Россия) — 24,64.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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