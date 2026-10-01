Андрей Минаков стал четвёртым на этапе Кубка мира на короткой воде на 100 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков стал четвёртым на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. Он показал результат 50,77.

Победителем оказался представитель Китая Чэнь Цзюньэр с результатом 49,70, серебряным призёром стал японец Со Огата (+0,09). Тройку лидеров замкнул представитель Тринидада и Тобаго Дилан Картер (+1,04).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал:

Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,70;

Со Огата (Япония) +0,09;

Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) +1,04;

Андрей Минаков (Россия) +1,07;

Роман Шевляков (Россия) +1,11.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.