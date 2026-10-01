Евгения Чикунова завоевала золото на этапе КМ на короткой воде на 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2.17,20.

Ещё одна россиянка Виталина Симонова заняла третье место с результатом 2.21,21.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Женщины. 200 м брасс. Финал:

Евгения Чикунова (Россия) — 2.17,20. Мона Макшерри (Ирландия) — 2.18,45. Виталина Симонова (Россия) — 2.21,21.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.