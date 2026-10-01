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Евгения Чикунова завоевала золото на этапе КМ на короткой воде на 200 м брассом

Евгения Чикунова завоевала золото на этапе КМ на короткой воде на 200 м брассом
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Она показала результат 2.17,20.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 200 м брасс. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:17.20
2
Мона Макшерри
Ирландия
+1.25
3
Виталина Симонова
Россия
+4.01

Ещё одна россиянка Виталина Симонова заняла третье место с результатом 2.21,21.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Женщины. 200 м брасс. Финал:

  1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.17,20.
  2. Мона Макшерри (Ирландия) — 2.18,45.
  3. Виталина Симонова (Россия) — 2.21,21.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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