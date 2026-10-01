Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира на короткой воде на 100 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом. Он показал результат 56,08.

Серебро получил представитель Нидерландов Каспар Корбо (+0,25) бронзовым призёром стал китаец Хайян Цинь (+0,29).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Мужчины. 100 м брасс. Финал:

Кирилл Пригода (Россия) — 56,08;

Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25;

Хайян Цинь (Китай) +0,29;

шестое место: Александр Жигалов (Россия) +1,03;

10-е место: Даниил Писецкий (Россия) +2,01.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.