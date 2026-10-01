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Ника Годун стала девятой на этапе КМ в Баку на дистанции 100 м комплексным плаванием

Ника Годун стала девятой на этапе КМ в Баку на дистанции 100 м комплексным плаванием
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Российская пловчиха Ника Годун стала девятой в финале первого этапа Кубка мира на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием. Она показала результат 1.00,28.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 100 м комплекс. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:43 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
56.82
2
Рос Ваноттердейк
Бельгия
+0.02
3
Юй Итин
Китай
+0.17

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Женщины. 100 м комплексным плаванием. Финал:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 56,82.

2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 56,84.

3. Юй Итин (Китай) — 56,99…

9. Ника Годун (Россия) — 1.00,28.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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