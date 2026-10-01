Егор Корнев получил серебро на этапе Кубка мира на короткой воде на 50 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев стал серебряным призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем. Он показал результат 20,26.

Победителем оказался представитель Австралии Кэмерон Макэвой с результатом 20,22, тройку лидеров замкнул нидерландец Шон Ниволд (+0,60).

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал:

Кэмерон Макэвой (Австралия) — 20,22;

Егор Корнев (Россия) +0,04;

Шон Ниволд (Нидерланды) +0,60;

шестое место: Василий Кукушкин (Россия) +1,20;

восьмое место: Роман Жидков (Россия) +1,30.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.